Trener Denvera bez dlake na jeziku o Jokićevom najvećem problemu! Adelman stao pred kamere, pa otkrio šta Srbin mora pod hitno da promeni: "Ove greške..."

Iako ovo nije bilo njegovo najdominantnije izdanje, Nikola Jokić je ponovo bio blizu tripl-dabla sa 22 poena, osam skokova i devet asistencija.

Ipak, ključnu ulogu u velikom preokretu odigrali su raspoloženi šuteri Denvera, pre svih fantastični Tim Hardavej Džunior. Nikola Jokić u poslednje vreme muči muku sa izgubljenim loptama, a ne baš slavan rekord upisao je u prethodnom duelu protiv Memfisa, kada je čak deset puta ostao bez poseda. O tome je nakon meča sa Torontom pričao trener Denvera Dejvid Adelman: "Mislim da su njegove izgubljene lopte, to su dve stvari koje sam primetio. To su njegove greške, on