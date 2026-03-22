Partizan samo do boda u Lučanima

Fudbaleri Partizana remizirali su protiv Mladosti u Lučanima 1:1 u 28. kolu Superlige Srbije.

Na taj način su crno-beli izgubili drugo mesto na tabeli koje je preuzela Vojvodina. Poveli su domaći preko Jovana Ćirića u šestom minutu koji je praktično iz „mrtvog“ ugla savladao golmana gostiju Marka Miloševića, dok su crno-beli su izjednačili u 89. minutu preko Sebastijana Poltera. Fudbaleri Mladosti su od 35. minuta igrali sa igračem manje pošto je crveni karton dobio Mihailo Oreščanin zbog veoma grubog starta nad Sašom Zdjelarom. Od tog trenutka izabranici