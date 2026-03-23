Jokić sve zatekao svojom izjavom o sudijama: „Moramo da ih testiramo!“

Tripl-dabl protiv Portlanda, pa otvoreno o onome što Denver mora da promeni! Pobeda Denver Nagetsa protiv Portlanda (128:112) donela je mir u finišu sezone, ali za Nikolu Jokića to nije dovoljno – Srbin već razmišlja nekoliko koraka unapred.

Uz još jedan tripl-dabl (22 poena, 14 skokova, 14 asistencija), lider Denvera povukao je tim ka novom trijumfu, ali je posle meča jasno poručio – ima stvari koje moraju da se menjaju. Pre svega, agresivnost: – „Mislim da u prvoj četvrtini nismo imali nijedan faul. Zapravo, imali smo moj ofanzivni faul i moj namerni faul tokom cele prve četvrtine. Dakle, nismo bili agresivni. Mislim da je prvi faul bio u sedmom ili osmom minutu druge četvrtine. Tako da samo treba da