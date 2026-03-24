3. Eksplozije u Tel Avivu: Iranske rakete ranile šest osoba

Eksplozije u Tel Avivu: Iranske rakete ranile šest osoba

U Tel Avivu jutros je odjeknulo nekoliko eksplozija posle upozorenja o iranskim raketama, saopštile su izraelske službe za vanredne situacije.

Magen David Adom, izraelski ekvivalent Crvenog krsta, prijavio je šest lakših povreda na četiri različite lokacije i objavio video snimke delimično uništene zgrade i zapaljenih vozila.

Policijske snage i timovi za deaktiviranje bombi trenutno su raspoređeni na mestima na kojima se dogodio napad, saopštila je policija Tel Aviva.

 

Agencija Fars: Dva iranska energetska postrojenja mete izraelsko-američkih napada

 Dva iranska energetska postrojenja bila su mete izraelsko-američkih napada, javila je jutros iranska agencija Fars nekoliko sati posle iznenadne odluke američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) da ne napada elektrane.

"Posle napada koje su izveli cionistički i američki neprijatelj, ciljane su zgrada gasne administracije i stanica za preradu gasa u Isfahanu", javlja Fars, jedina iranska novinska agencija koja je izvestila o incidentu.

Ti objekti su delimično oštećeni, dodala je iranska agencija.

Dodaje se da je napad bio usmeren na "gasovod u elektrani Horamšar", lučkom gradu na jugozapadu Irana, preneli su francuski mediji pisanje Farsa.

"Projektil je pogodio blizinu postrojenja za preradu gasovoda Horamšar", javlja Fars, citirajući guvernera tog grada koji se graniči sa Irakom.

Agencija nije javila o šteti.

Cena nafte Brent porasla jutros iznad 100 dolara po barelu

Cena nafte Brent porasla je jutros iznad 100 dolara po barelu, posle pada od više od 10 odsto u ponedeljak, posle odluke američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) da odloži dalje napade na Iran i najave razgovora sa Teheranom.

U Aziji jutros cena nafte Brent iz Severnog mora porasla je za 2,9 odsto na 102,84 dolara po barelu, preneli su francuski mediji.

Cena nafte Vest Teksas Intermedijar (WTI), američke referentne nafte, porasla je za 3,5 odsto i dostigla 91,20 dolara.

 

 

(Beta, 24.03.2026)

Povezane vesti »

Tel Aviv na meti iranskih raketa, šest osoba povređeno

Tel Aviv na meti iranskih raketa, šest osoba povređeno

Serbian News Media pre 38 minuta
Eksplozije u Tel Avivu: Iranske rakete ranile šest osoba

Eksplozije u Tel Avivu: Iranske rakete ranile šest osoba

Radio sto plus pre 17 minuta
Tel Aviv na meti iranskih raketa, šest osoba povređeno

Tel Aviv na meti iranskih raketa, šest osoba povređeno

Pravo u centar pre 37 minuta
Napad na Tel Aviv: Odjeknule eksplozije na više lokacija, ima povređenih

Napad na Tel Aviv: Odjeknule eksplozije na više lokacija, ima povređenih

Nova pre 1 sat
Tel Aviv na meti iranskih raketa, šest osoba povređeno (FOTO)

Tel Aviv na meti iranskih raketa, šest osoba povređeno (FOTO)

N1 Info pre 1 sat
Danska bira novi parlament: Frederiksen u trci za treći mandat uprkos slabijim anketama

Danska bira novi parlament: Frederiksen u trci za treći mandat uprkos slabijim anketama

Insajder pre 37 minuta
3. Eksplozije u Tel Avivu: Iranske rakete ranile šest osoba

3. Eksplozije u Tel Avivu: Iranske rakete ranile šest osoba

Beta pre 33 minuta
. Parlamentarni izbori u Danskoj: Frederiksen i Grenland u fokusu

. Parlamentarni izbori u Danskoj: Frederiksen i Grenland u fokusu

Beta pre 3 minuta
Do sada je bilo „iz džepa u džep“: Rusija prvi put posle skoro četvrt veka rasprodaje zlato iz rezervi Centralne banke

Do sada je bilo „iz džepa u džep“: Rusija prvi put posle skoro četvrt veka rasprodaje zlato iz rezervi Centralne banke

Danas pre 33 minuta
Fon der Lajen poziva SAD i Iran na pregovore radi rešenja krize u Ormuzu

Fon der Lajen poziva SAD i Iran na pregovore radi rešenja krize u Ormuzu

RTV pre 28 minuta