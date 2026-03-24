3. Eksplozije u Tel Avivu: Iranske rakete ranile šest osoba

U Tel Avivu jutros je odjeknulo nekoliko eksplozija posle upozorenja o iranskim raketama, saopštile su izraelske službe za vanredne situacije.

Policijske snage i timovi za deaktiviranje bombi trenutno su raspoređeni na mestima na kojima se dogodio napad, saopštila je policija Tel Aviva.

Magen David Adom, izraelski ekvivalent Crvenog krsta, prijavio je šest lakših povreda na četiri različite lokacije i objavio video snimke delimično uništene zgrade i zapaljenih vozila.

Agencija Fars: Dva iranska energetska postrojenja mete izraelsko-američkih napada

Dva iranska energetska postrojenja bila su mete izraelsko-američkih napada, javila je jutros iranska agencija Fars nekoliko sati posle iznenadne odluke američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) da ne napada elektrane.

"Posle napada koje su izveli cionistički i američki neprijatelj, ciljane su zgrada gasne administracije i stanica za preradu gasa u Isfahanu", javlja Fars, jedina iranska novinska agencija koja je izvestila o incidentu.

Ti objekti su delimično oštećeni, dodala je iranska agencija.

Dodaje se da je napad bio usmeren na "gasovod u elektrani Horamšar", lučkom gradu na jugozapadu Irana, preneli su francuski mediji pisanje Farsa.

"Projektil je pogodio blizinu postrojenja za preradu gasovoda Horamšar", javlja Fars, citirajući guvernera tog grada koji se graniči sa Irakom.

Agencija nije javila o šteti.

Cena nafte Brent porasla jutros iznad 100 dolara po barelu

Cena nafte Brent porasla je jutros iznad 100 dolara po barelu, posle pada od više od 10 odsto u ponedeljak, posle odluke američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) da odloži dalje napade na Iran i najave razgovora sa Teheranom.

U Aziji jutros cena nafte Brent iz Severnog mora porasla je za 2,9 odsto na 102,84 dolara po barelu, preneli su francuski mediji.

Cena nafte Vest Teksas Intermedijar (WTI), američke referentne nafte, porasla je za 3,5 odsto i dostigla 91,20 dolara.