Đilas: Srbija danas slična onoj iz 1999. pred bombardovanje

Beta pre 56 minuta

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je da je Srbija danas zastrašujuće slična onoj koju je Vlada SPS-SRS-JUL izložila bombardovanju i ratu s celim svetom 1999. godine.

On je u pisanoj izjavi podsetio da se danas navršava 28 godina od formiranja Vlade nacionalnog jedinstva koju su činile Socijalistička partija Srbije, Srpska radikalna stranka i Jugoslovenska levica a čime je, po njegovim rečima, počeo najmračniji period tragičnih devedesetih godina.

"Vlast su predvodili Slobodan Milošević, Vojislav Šešelj i Mirjana Marković, a ministri u Vladi su bili današnji predsednik Srbije Aleksandar Vučić, guvernerka Jorgovanka Tabaković, predsednica pokrajinske Vlade Maja Gojković. To je bilo vreme potpune međunarodne izolacije, državnog terora, političkih ubistava, šverca i opšte reẓ̌imske pljačke", naveo je Đilas a preneo SSP.

Dodao je da su "ti ljudi 24. marta 1999. godine zemlju izložili bombardovanju i ratu sa celim zapadnim svetom".

"Danas nema bombardovanja ali sve ostalo je zastrašujuće slično i samo se forma razlikuje. Nesigurnost, kriminal, pljačka, napadi na Univerzitet, na slobodne medije, odlazak ljudi iz Srbije...Sve se to danas ponovo dešava. I tada i danas borili smo se za Srbiju u Evropi, i posle svega što smo preživeli tada smo ipak na kraju pobedili. Pobedićemo ponovo", dodao je Đilas.

(Beta, 24.03.2026)

Đilas ne koristi reč "agresija" i "zločin": Njemu, kao nekad Đinđiću, Klintonu i Olbrajtovoj, krivac je Milošević!

Osmani: Cilj NATO intervencije bio zaustavljanje istrebljenja naroda Kosova koje je sprovodila Srbija

