SSP: Ministarstvo opstruira reviziju biračkog spiska

Beta pre 58 minuta

Stranka slobode i pravde (SSP) optužila je danas Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave da svesno opstruira rad komisije za reviziju biračkog spiska, time što članovima te stranke u komisiji uskraćuje pristup ključnim podacima.

Članovi SSP u komisiji Ana Gođevac i Marko Dimić naveli su u saopštenju da je "nebo i zemlja" ono čemu oni imaju pristup i ono što vide službenici koji vode birački spisak.

"Današnja poseta Knjaževcu i Boru jasno je potvrdila ono na šta Stranka slobode i pravde godinama upozorava – biračkim spiskom može da se manipuliše. Saznali smo da se promene u biračkom spisku ne vrše automatski, već da zaposleni u opštinama sami odlučuju kada će nekoga upisati nakon promene adrese", naveli su u saopštenju.

Prema njihovim rečima, umesto da se pravilo o šest meseci primenjuje sistemski, imena se odlažu u fascikle i naknadno unose, što "otvara ogroman prostor za zloupotrebe".

"Jer ako neko može biti upisan kasnije, onda može biti upisan i ranije, po političkoj potrebi", ocenili su Gođevac i Dimić.

Optužili su vlast Srpske napredne stranke (SNS) da želi nepotpunu i kontrolisanu reviziju biračkog spiska, dodajući da SSP na to neće pristati.

"Zalažemo se isključivo za potpunu, temeljnu i transparentnu reviziju kojom će iz biračkog spiska biti uklonjeni svi oni kojima tu nije mesto. Pozivamo građane da nam prijave sve sumnjive i fantomske birače u svojim gradovima i opštinama putem sajta: prijavi.fantoma@ssp.rs", dodali su u saopštenju.

(Beta, 24.03.2026)

Hamza: Zahvalnost prema NATO-u večna, jer su odredili sudbinu i slobodu Kosova

Hamza: Zahvalnost prema NATO-u večna, jer su odredili sudbinu i slobodu Kosova

Zoranu Stankoviću iz Matičana kod Prištine određen jednomesečni pritvor

Zoranu Stankoviću iz Matičana kod Prištine određen jednomesečni pritvor

Poslanice Rakić i Nestorović: Izdvojene smo kao primer da bi se zastrašili građani

Poslanice Rakić i Nestorović: Izdvojene smo kao primer da bi se zastrašili građani

Zoranu Stankoviću iz Matičana kod Prištine određen pritvor od mesec dana

Zoranu Stankoviću iz Matičana kod Prištine određen pritvor od mesec dana

Stavljena tačka na tužilačke izbore posle dve odluke Ustavnog suda i dva različita ishoda

Stavljena tačka na tužilačke izbore posle dve odluke Ustavnog suda i dva različita ishoda

