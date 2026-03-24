Zemljotres 7,6 stepeni u Tihom okeanu

Građanima je savetovano da izbegavaju plaže

VELINGTON- Snažan zemljotres magnitude 7,6 pogodio je danas područje blizu Tonge u južnom Tihom okeanu, zbog čega su evakuisana obalna područja, ali nema opasnosti da će od cunamija. Geološki zavod SAD saopštio je da se zemljotres dogodio u ranim večernjim satima po lokalnom vremenu, na dubini od oko 240 kilometara. Zemljotresi na manjim dubinama obično se jače osećaju na površini.Epicentar potresa bio je u moru, oko 153 kilometra zapadno od Neiafua, drugog po