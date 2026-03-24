Orbanu vlast klizi iz ruku

Harizma i politički talenat mađarskom premijeru su pomogli da postane jedan od najdugovečnijih evropskih lidera. Ali harizmatični lideri su ranjivi kad naiđu na podjednako harizmatične izazivače, a upravo to je situacija u kojoj se sada našao Orban kada naspram njega stoji Peter Mađar

U proteklih deceniju i po, mađarski premijer Viktor Orban etablirao se kao evropski čvrstorukaš par excellence. Ali ni čvrstorukaši nisu imuni na politička kretanja, ekonomske krize ili promene u međunarodnim odnosima. U situaciji kada je sve navedeno u previranju, pred parlamentarne izbore 12. aprila Orbanov stisak počinje da slabi. Ukoliko njegov Fides bude poražen, to će imati implikacije koje će se protezati daleko od Mađarske, dugo vremena zemlje u kojoj je