Srednji kurs dinara za evro 117,4413 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,4413 dinara, što je neznatna promena u odnosu na juče, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar viši je danas za 0,9 odsto i iznosi 100,9900 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 1,3 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 7,1 odsto, a od početka godine slabiji za 1,1 odsto.