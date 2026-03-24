Saša Obradović: „Da se izborimo sa pritiskom“

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas da njegova ekipa mora da se izbori sa pritiskom u završnici sezone, naglašavajući da su ambicije kluba velike i da to podrazumeva donošenje pravih odluka u ključnim momentima. „Navikli smo se na pritisak, praktično svaka utakmica nam je ‘biti ili ne biti’.

To može da bude otežavajuća okolnost, ali ako imate velike ciljeve, morate da se nosite sa tim. Sve oscilacije tokom sezone su iskustvo iz kog učimo. Ne želimo da bežimo od uloge favorita, iako znamo da nas čeka težak meč u odličnoj atmosferi“, rekao je Obradović, a preneo klub. Zvezda će sutra gostovati Baskoniji u 33. kolu Evrolige. Košarkaš Zvezde Nikola Kalinić naglasio je da je u meču protiv Baskonije ključ u kontroli ritma igre. „Treba preseći njihove kontre,