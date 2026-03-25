Penjaroja: "Važno je da pobeđujemo i kad ne igramo dobro"

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je da mu je veoma važno to što je njegova ekipa uspela da pobedi u utakmici 33. kola Evrolige protiv Asvela (79:78), uprkos lošoj igri u tom duelu.

"Srećan sam jer je važno imati mogućnost da na kraju pobedimo u utakmicama u kojima ne igramo dobro. Danas smo igrali loše, ali je važno da na kraju imamo opciju da pobedimo. Za mene je to najvažnija stvar danas", naveo je Penjaroja na konferenciji za novinare. "Danas je jasno da nismo igrali sa normalnom brzinom u napadu. Igrali smo sporo, nismo dobro delili loptu. Mnogo smo gubili lopte u prvom poluvremenu i oni su nas kažnjavali poenima iz kontranapada. U