Čega nema u Vašingtonu, ima u Kaliforniji

Najmnogoljudnija savezna država u SAD nudi nešto što Trampova administracija trenutno ne može: predvidivost. Zato je postala najpouzdanija američka adresa za globalni kapital

U srcu američke ekonomije leži paradoks. Dok savezna vlada uvodi sveobuhvatne carine, demonstrira neprijateljstvo prema multilateralnoj trgovini, a dugoročne investitore svojom brljavom politikom drži kao na iglama, jedna savezna država izdvaja se kao najpouzdanija američka adresa za globalni kapital: Kalifornija, četvrta najveća ekonomija na svetu i drugi najveći izvoznik među američkim državama, s 188 milijardi dolara godišnjeg robnog izvoza. U 2024. je BDP