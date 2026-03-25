Srednji kurs dinara za evro 117,4414 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,4414 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak neznatno je promenjen i iznosi 101,3474 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 1,8 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 7,1 odsto, a od početka godine slabiji je za 1,4 odsto.