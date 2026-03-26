Đurić: Intenzivno radimo na unapređenju saradnje sa SAD

Srbija intenzivno radi na unapređenju saradnje sa SAD u svim oblastima, izjavio je večeras u Beogradu ministar spoljnih poslova Marko Đurić, izrazivši uverenje da predstoje značajni rezultati u razvoju odnosa dve zemlje.

Na svečanom prijemu uoči džez koncerta, koji je Ambasada SAD organizovala u Kolarčevoj zadužbini u sklopu obeležavanja 250. godišnjice proglašenja nezavisnosti te zemlje, Đurić je rekao da Srbija i SAD u današnjem vremenu imaju mnogo razloga da rade zajedno, prenelo je Ministarstvo spoljnih poslova.

"Srbija je imala čast da u protekloj godini više puta bude ugošćena od predstavnika administracije predsednika (Donalda) Trampa. Predsednik (Aleksandar) Vučić nam je dao instrukciju da intenzivno radimo na unapređenju saradnje u svim oblastima i uveren sam da su pred nama značajni rezultati", kazao je Đurić.

Đurić, koji se obratio kao počasni gost na prijemu u organizaciji Ambasade SAD u Beogradu, naveo je da u mnogim aspektima postoji "upadljiva sličnost" između srpske istorije s početka 19. veka i američke s kraja 18. veka.

"Posebno volim da pravim poređenje između generala Vašingtona i našeg vožda Karađorđa, jer su obojica bili izuzetne vojskovođe i obojica su od samog početka stvarali svoje nacije i gradili institucije. Kada analiziram put generala Vašingtona i sve važne bitke, i uporedim ih sa našim borbama u Srbiji za nezavisnost i obnovu države, osećam isti duh slobode, isti duh naroda koji želi da sam upravlja svojom sudbinom, da ima vlast naroda, od naroda i za narod", rekao je Đurić.

On je izrazio zadovoljstvo što je Srbija u prilici da bude domaćin "divnog kulturnog događaja" i nadu da će ih u budućnosti biti još više, navodeći da Beograd želi da ugosti brojne velike umetnike.

"U budućnosti ćemo raditi na tome da dovedemo NBA tim u Beograd, što će, verujem, biti izuzetno dobro prihvaćeno. Iako nemam čašu u ruci, podižem zdravicu za Srbiju, za Ameriku, za naše prijateljstvo i partnerstvo u godinama koje dolaze", kazao je Đurić.

U Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine večeras je održan koncert američkog džez pijaniste Denija Griseta (Danny Grissett), uz pratnju orkestra Big bend RTS, čime je zvanično počeo celogodišnji program "Sloboda 250" (Freedom 250), kojim se obeležava 250. godišnjica usvajanja Deklaracije o nezavisnosti SAD.

Kroz program "Sloboda 250", Ambasada SAD će tokom 2026. realizovati niz kulturnih, obrazovnih, poslovnih i sportskih aktivnosti širom Srbije, sa ciljem da istakne zajedničke vrednosti i da dodatno ojača veze dve države.