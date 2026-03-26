Petrović (SRCE): 1.829 stogodišnjaka na izbornim spiskovima

Beta pre 1 sat

Potpredsednik stranke Srbija centar (SRCE) Slobodan Petrović je večeras objavio da u osam opština u kojima će u nedelju, 29. marta, biti lokalni izbori, ima 1.829 osoba starih od 100 do 133 godine. 

U saopštenju te opozicione stranke piše da je on kazao da po internim podacim Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), od 6. avgusta prošle godine, u Knjaževcu žive dva lica starosti 133 godine, a da starijih od 100 ima 562.

"Sve to su interni podaci RFZO od 6. avgusta prošle godine, a u njima stoji da u opštini Smederevska Palanka žive dva lica od 123 godine, a onih starijih od 100 je ukupno 192", naveo je Petrović.

U Lučanima, kako je kazao, jedan stanovnik navodno ima 121 godinu, a starijih od 100 je 123, dok Bajina Bašta ima jednog stanovnika od 118 godina, a starijih od 100 ima 172.

Opština Kula ima jednog- stanovnika od 118 godina, a starijih od 100 je 308, dok u Aranđelovcu živi osoba od 118 godina, sa još 307 svojih sugrađana starijih od 100, naveo je Petrović.

Dodao je da interni podaci RFZO govore i da u opštini Kladovo živi jedno lice staro 115 godina, a starijih od jednog veka ima 105. 

U susednom Majdanpeku jedan stanovnik navodno ima 110 godina, dok je 60 žitelja starije od 100 godina, kazao je Petrović.

"U ovih osam pobrojanih opština je od 100 do 133 godine ukupno 1.829 lica", ukazao je Petrović.

On je ranije danas objavio da u Boru, gde su u nedelju lokalni izbori, živi 167 osoba starosti između 100 i 120 godina, a Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je to demantovalo.

Ministarstvo je te podatke ocenilo kao "neistinite i zlonamerne" i Petrovića optužilo da je iznošenjem "netačnih i nestručnih informacija u medije, direktno i sa umišljajem, doveo u zabludu građane Srbije pred predstojeći izborni dan".

(Beta, 26.03.2026)

Povezane vesti »

Beta pre 5 minuta
Jug press pre 25 minuta
Ozon press pre 35 minuta
Serbian News Media pre 5 minuta
Euronews pre 40 minuta
Ozon press pre 1 sat
Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

OsiguranjeLokalni izboriKnjaževacIzbori

Regioni, najnovije vesti »

N1 Info pre 5 minuta
Beta pre 5 minuta
Jug press pre 25 minuta
Glas Zaječara pre 20 minuta
Ozon press pre 35 minuta