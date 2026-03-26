Gana traži od zapadnih sila odštetu za ropstvo

Ropstvo je „najstrašniji zločin u istoriji čovečanstva“ i Gana zahteva odštetu, kaže Samuel Okudzeto Ablakva, šef diplomatije ove afričke države, za BBC uoči glasanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN).

Članice ovog tela će glasati o rezoluciji koju je predložila Gana, kako bi prepoznale transatlantsko robovlasništvo „najozbiljnijim zločinom protiv čovečnosti“. Predloženo je da se članice Ujedinjenih nacija, u kojima je robovlasništvo bilo na snazi, izvine i isplate novac na ime odštete. Verovatno će biti država koje će se tome usprotiviti, poput Velike Britanije koja godinama odbija da plati odštetu, tvrdeći da današnje institucije ne mogu da budu odgovorne za