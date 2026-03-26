Turski naftni tanker pogođen dronom u Crnom moru

Turski ministar saobraćaja Abdulkadir Uraloglu izjavio je da je turski tanker nafte, sa 27 turskih članova posade, bio meta drona u Crnom moru, prenosi Al Jazeera.

Prema informacijama turske novinske agencije Anadolu, nije bilo žrtava. Turska TV stanica NTV izvestila je da brod pripada turskoj firmi Bešiktaš i nosi zastavu Sijera Leonea. Tanker je isplovio iz ruskog luke Novorosijsk sa oko milion barela sirove nafte, prenosi NTV pozivajući se na podatke o praćenju broda.