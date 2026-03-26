Srednji kurs za evro danas 117,4367 dinara

Neznatne promene

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas je 117,4367 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS). Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,2 odsto, a od početka godine je oslabio za 0,1 odsto. Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar je manji za 0,2 odsto i iznosi 101,5801 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,2 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem