Hamadova napuljska drama u tri čina

Hamad Međedović, srpski teniser, plasirao se u četvrtfinale čelendžera u Napulju posle pobede protiv Grka Stefanosa Sakelaridisa rezultatom 6:4, 3:6, 7:5.

Težak period je iza Hamada Međedovića, ali se u Napulju postepeno vraća u formu. Srpski teniser propustio je masterse u Indijan Velsu i Majamiju i to zbog toga što nije dobio vizu, pa mu je to donelo i pad na ATP listi. Odlučio je zbog toga Hamad da se vrati u formu na čelendžeru i to u Napulju. Na papiru čekao ga je lak posao, međutim čak i daleko slabije rangirani protivnici imali su šta da pokažu u Italiji. Namučio se Hamad u prvom, a zatim i u drugom kolu