Fakultet srpskih studija u Nišu dobio dozvolu za rad

Beta pre 4 sati

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković uručio je danas dozvolu za rad Fakultetu srpskih studija Univerziteta u Nišu pošto je, po njegovim rečima, ta visokoškolska ustanova "zadovoljila" sve standarde koje je postavilo Nacionalno akreditaciono telo.

Stanković je ocenio da će Fakultet srpskih studija imati "specifičnu misiju u pogledu očuvanja nacionalnog identiteta".

"Reč je o velikom i važnom koraku za srpsku prosvetu. Prvi put će u epicentru biti identitetske nauke, koje se bave proučavanjem istorije, kulture i tradicije srpskog naroda sa akcentom na to da se pozitivne vrednosti naše tradicije razumeju, čuvaju i unaprede i u mlađim generacijama podstakne radoznalost da proučavaju ovu oblast", naveo je ministar a preneo njegov kabinet.

Predsednik privremenog Saveta Fakulteta srpskih studija Milan Lazarević ocenio je da su identitetske nauke do sada bile zapostavljene u Srbiji.

"Značaj ovog fakulteta je ogroman, jer tu imamo imamo istorijske nauke, srbistiku, slavistiku, a otvara se mogućnost i za otvaranje novih smerova poput arheologije, kulturologije", naveo je Lazarević.

(Beta, 27.03.2026)

