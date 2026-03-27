Hitna pomoć: Telo devojke (25) ispred Filozofskog fakulteta

Beživotno telo devojke stare 25 godina pronađeno je sinoć na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, rečeno je Beti u Hitnoj pomoći.

Kako su naveli iz Hitne pomoći, devojka je skočila sa petog sprata zgrade fakulteta, a njeno telo pronađeno je oko 23 časa.

Ekipe Hitne pomoći su protekle noći obavile 124 intervencije, od kojih je 15 bilo na javnim mestima.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.