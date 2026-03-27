Beogradski vodovod: Deo Palilule sutra bez vode od 8.30 do 18.00

Beogradski vodovod najavio je da pojedini potrošači na teritoriji opštine Palilula neće imati vodu sutra, 27. marta, od 8.30 do 18.00 sati, zbog radova.

Vodu neće biti u ulicama: Albanske spomenice, Nikodima Milaša, Milana Tankosića, Ljube Didića, Bistričkoj, Primorskoj i Miroslava Radojčića, a u okolnim ulicama će pritisak vode miti smanjen, preneo je Beoinfo. Na potrošače je apelovano da pripreme zalihe. Biće postavljeni kamioni-cisterne s vodom za piće.