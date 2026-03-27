Turska na korak od plasmana na Svetsko prvenstvo

Fudbalska reprezentacija Turske pobedila je selekciju Rumunije rezultatom 1:0 (0:0) u polufinalu plej-ofa za odlazak na Svetsko prvenstvo u fudbalu.

Strelac jedinog gola bio je fudbaler Brajtona Ferdi Kaduoglu u 53. minutu, a na sjajan pas Arde Gulera. Turska je bila bolji rival na meču i zasluženo je slavila, a u finalu plej-ofa će igrati sa boljim iz meča Slovačka – tzv. Kosovo koji je na programu večeras u 20.45 časova. Finale baraža na programu je 31. marta. Svetsko prvenstvo u fudbalu, prvo na kojem će nastupati 48 reprezentacija, igra se u SAD, Kanadi i Meksiku od 11. juna do 19. jula. Finalni meč baraža