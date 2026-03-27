Zverev zakazao “finale pre finala” u Majamiju

Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se u polufinale masters turnira u Majamiju, pošto je pobedio Argentinca Fransiska Serundola sa 6:1, 6:2.

Četvrti igrač sveta nije ispuštao kontrolu tokom celog meča, koji je trajao sat i pet minuta. On je osvojio 84 odsto poena na prvi servis, a realizovao je četiri od sedam brejk lopti. Ovom pobedom je 27-godišnji Zverev prvi put stigao do polufinala u Indijan Velsu i Majamiju. Zverev je prošao u svoje 25. masters polufinale, a tamo ga čega drugi teniser sveta, Italijan Janik Siner. Posle brojnih eliminacija favorita ovaj meč je na neki način „finale pre finala“ na