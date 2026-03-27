Građani i studenti odaju poštu stradaloj studentkinji

Građani, profesori i studenti večeras odaju poštu studentkinji stradaloj na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Okupljeni pale sveće i ostavljaju cveće. Na okupljanje su pozvali profesori i studenti Filozofskog fakulteta. Na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu sinoć, u četvrtak, oko 22.40 časova je pronađeno telo ženske osobe stare oko 25 godina. Načelnik Policijske stanice Stari grad Radenko Resanović izjavio je da je prema prvim informacijama, prethodno na petom spratu fakulteta došlo do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, nakon čega je, kako se