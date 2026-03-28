BIRODI: Mediji politizovali izveštavanje o smrti studentkinje

Beta pre 42 minuta

Izveštavanje o smrti studentkinje Filozofskog fakulteta u Beogradu u velikom delu medija i tokom sednica skupštinskih odbora predstavljeno je kao političko pitanje i pitanje odgovornosti univerziteta, a ne kao društvena tragedija koja zahteva profesionalno i etičko izveštavanje, saopštio je večeras Biro za društvena istraživanja (BIRODI).

BIRODI je sproveo analizu medijskog izveštavanja o tragediji na Filozofskom fakultetu u periodu 27. do 28. marta, koja je obuhvatila televizijske dnevnike, jutarnje programe, kablovske informativne emisije, kao i prenose sednica odbora u Skupštini Srbije – Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo i Odbora za evropske integracije.

Prema njihovom istraživanju, u medijima i skupštinskim raspravama dominirali su političari i predstavnici državnih organa sa oko 60 odsto ukupnog prostora, dok su predstavnici akademske zajednice bili zastupljeni oko 20 odsto.

Kako su naveli, medijski komentatori su bili zastupljeni oko 15 odsto, a studenti, kao direktno pogođena društvena grupa, oko 5 odsto prostora, što prema njihovim rečima ukazuje na visok stepen politizacije događaja i nizak pluralizam izvora.

"Najizraženiji negativni ton prema akademskoj zajednici i studentima zabeležen je na televizijama Pink, Kurir i Tanjug, kao i tokom sednice Odbora za obrazovanje u Narodnoj skupštini. Najneutralniji i profesionalno najdistanciraniji ton zabeležen je na N1, Insajderu i delimično na Blic TV", piše u saopštenju.

Kazali su da je analiza sprovedena uz pomoć alata veštačke inteligencije na osnovu BIRODI indikatora za analizu medijskog sadržaja, što kako tvrde, omogućava sistematsku, ponovljivu i kvantitativnu analizu velikog broja medijskih sadržaja.

"Izveštavanje o tragičnim događajima i rasprave u političkim institucijama moraju biti zasnovane na činjenicama, profesionalnim i pravnim standardima i poštovanju dostojanstva žrtava, a ne na političkim interpretacijama i javnom pripisivanju krivice pre okončanja istrage", naveli su oni.

(Beta, 28.03.2026)