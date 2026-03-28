Hamad Međedović u polufinalu turnira u Italiji

Danas pre 6 sati  |  Beta
Teniser Srbije Hamad Međedović plasirao se u polufinale ATP čelendžera iz serije 125 u Napulju pobedom u dva seta (6:2, 6:2) nad Aleksandrom Milerom iz Francuske.

Novopazarac je na jug Italije stigao kao 115. na ATP listi, a 90. igrača sveta i trećeg nosioca Milera dobio je u četvrtfinalu za sat i 12 minuta. Peti favorit Međedović nije dozvolio brejk šansu Mileru, dok je od deset prilika da oduzme servis rivalu iskoristio četiri. Međedović će se boriti za finale sa 186. sa ATP liste, Ukrajincem Vitalijem Saškom. Saško je u četvrtfinalu savladao za 17 pozicija slabije rangiranog Federika Ćinu iz Italije sa 2:1 u setovima
Lehečka prvi finalista Majamija

Lehečka prvi finalista Majamija

Sportske.net pre 52 minuta
Đoan Penjaroja: Ponos je nositi dres Partizana ovih dana

Đoan Penjaroja: Ponos je nositi dres Partizana ovih dana

Danas pre 17 minuta
Srbija nemoćna protiv šampiona Evrope

Srbija nemoćna protiv šampiona Evrope

Danas pre 57 minuta
Partizan srušio Valensiju nakon velikog preokreta i dva produžetka u Areni

Partizan srušio Valensiju nakon velikog preokreta i dva produžetka u Areni

Danas pre 57 minuta
Veljko Paunović: Momci su se trudili da sprovedu plan, ali smo u mnogim segmentima ostali nedorečeni

Veljko Paunović: Momci su se trudili da sprovedu plan, ali smo u mnogim segmentima ostali nedorečeni

Danas pre 37 minuta
Privremeni trener ekipe će biti Srbin: Virtus otpustio Duška Ivanovića

Privremeni trener ekipe će biti Srbin: Virtus otpustio Duška Ivanovića

Danas pre 57 minuta