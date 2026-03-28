Srbija nemoćna protiv šampiona Evrope

Fudbaleri Španije su savladali Srbiju sa 3:0 u prijateljskom meču u Viljarealu.

Srbija je započela meč sa povratnicima braćom Milinković-Savič, Vanjom i Sergejom. Raduje i povratak kapitena Aleksandra Mitrovića. Od prvog minuta su na terenu bili i veterani Nemanja Gudelj i Filip Kostić,ali ipak, makar za sada, vidljivo je bilo da reprezentacija Srbije nije bila sposobna da parira jednoj od najboljih selekcija na svetu. Španija je povela u 16. minutu posle odlične kontre koju je realizovao Mikel Ojarzabal. Snažno šutirao sa desne strane, a sve