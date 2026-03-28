Partizan šesti put prvak Kupa Srbije

Rukometaši Partizana pobedili su Dinamo iz Pančeva 34:27 (18:14) u finalu kupa "Prof. dr Branislav Pokrajac" odigranom na terenu sportske dvorane na Banjici.

Rukometaši Partizana vratili su trofej kupa nazvanom po legendarnom stručnjaku prof. dr Branilavu Pokrajcu, nakon poraza od Vojvodine u prošlogodišnjem finalu. Pančevci su bolje otvorili meč i vodili do 10. minuta prvog poluvremena, zatim Partizan sa šest golova u nizu preokreće rezultat u svoju korist. Branioci prvenstvene titule su na poluvremenu vodili sa 18:14. Crno-beli su u drugom poluvremenu sigurno održavali distancu i domogli se šestog trofeja Kupa Srbije,