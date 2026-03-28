Siner u finalu mastersa u Majamiju - Zverev lak plen

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u finale mastersa u Majamiju, pošto je u polufinalu savladao Nemca Aleksandera Zvereva rezultatom 2:0, po setovima 6:3, 7:6 (6).

Drugi teniser sveta nastavio je sjajnu seriju rezultata, a ovo je ujedno bila njegova sedma uzastopna pobeda protiv nemačkog tenisera. Italijanski teniser je ostvario 14. pobedu uzastopno na tzv. "Sanšajn dablu" (mastersi u Majamiju i Indijan Velsu), što do sada nije pošlo za rukom nijednom teniseru. Siner je do prednosti u prvom setu došao nakon brejka u četvrtom gemu, a potom je sigurnom igrom na svoj servis zadržao vođstvo i poveo posle nešto više od 40 minuta