Prvotimac Partizana najbolji igrač kola pred večiti derbi

Sport klub pre 3 sata  |  Autor: Aleksandar Petrović
Sterling Braun odigrao sjajan meč protiv Valensije, u petoj uzastopnoj pobedi Partizana u Evroligi. #related-news_0 Košarkaš Partizana Sterling Braun najkorisniji je (MVP) igrač 34. kola Evrolige, saopšteno je iz takmičenja.

Braun je u pobedi Partizana nad Valensijom posle dva produžetka (110:104, 97:97, 84:84) ostvario indeks korisnosti 32 za 40 ipo minuta. Postigao je 31 poen (5/10 za dva, 4/9 za tri i 9/9 slobodna bacanja), a imao je i sedam skokova, dva skoka i jednu ukradenu loptu. Amerikanac iz Partizana nije imao najveći indeks korisnosti u 34. kolu, to je bio Džordan Lojd sa 35, ali je njegov Efes ubedljivo poražen na gostovanju Realu rezultatom 82:71. Bonus video
