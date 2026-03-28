(VIDEO) Bolomboj: Ovo boli

Centar Crvene zvezde Džoel Bolomboj posle teškog i bolnog poraza u Barseloni apelovao je da tim mora da nastavi da ide dalje i da se sprema za iduću utakmicu.

Imala je Zvezda veliku šansu, izborila je produžetak. Ali na kraju doživela poraz koji je po svemu sudeći udaljava od direktnog plasmana u plej-of. – Borili smo se do kraja. Ali svakako da ima puno stvari u kojima možemo da napredujemo. Moramo da nastavimo dalje. Ostale su name četiri utakmice, svaka je veoma važna. Ne znamo šta će biti na kraju, ali ovo svakako boli – rekao je Bolomboj. Crvena zvezda je obe utakmice na gostovanju u Španiji završavala tek posle