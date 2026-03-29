Iran upozorio SAD da ne pokreću kopnenu invaziju

Beta pre 58 minuta

Predsednik Parlamenta Irana Mohamad Bager Kalibaf je danas upozorioSAD da ne pokreću kopnenu invaziju preteći da će "zapaliti" američke trupe i pojačati napade na američke saveznike, prenela je američka novinska agencija AP.

"Iranske snage čekaju na dolazak američkih kopnenih trupa da ih zapale i zauvek kazne njihove regionalne partnere", izjavio je danas Kalibaf u poruci koju su preneli zvanični iranski mediji povodom 30 dana od početka američko-izraelskog napada na Iran.

"Nastavljamo da pucamo. Naše rakete su na mestu. Naša odlučnost i vera su ojačali", upozorio je on.

Za mirovni plan SAD od 15 tačaka koji je Pakistan prošle nedelje preneo Iranu, rekao je da su to "samo njihove želje" i da time administracija predsednika Donalda Trampa pokušava da ostvari ono što nije uspela vojnom silom.

"Dok god Amerikanci traže iransku predaju, naš odgovor je jasan: Daleko bilo da ćemo prihvatiti poniženje!", rekao je on.Danas se u glavnom gradu Pakistana, Islamabadu, sastaju ministri spoljnih poslova Saudijske Arabije, Egipta, Turske i Pakistana da razmotrili način za smirivanje rata.

Međutim, Pentagon se sprema za više nedelja "kopnenih operacija" u Iranu, rekli su američki zvaničnici za Vašington post, dok hiljade američkih vojnika stižu na Bliski istok.

Rat preti globalnim isporukama nafte i prirodnog asa, izazvao je nestašice đubriva i poremetio avio-prevoz. Iranska kontrola nad strateškom Ormuskim moreuzom uzdrmala je tržišta akcija i cene.

Ulazak jemenskih pobunjenika Hutija u rat koji je počeo u subotu, mogao bi dodatno da naškodi svetskom pomorskom transportu robe ako ponovo budu gađali brodove u Moreuzu Bab el Mandeb kod Crvenog mora kroz koji prolazi 12 odsto svetske trgovine.

(Beta, 29.03.2026)

