Pakistan danas bio domaćin regionalnog sastanka posvećenog Iranu

Pakistan je danas bio domaćin razgovora u kojem su učestvovali i predstavnici Turske, Egipta i Saudijske Arabije, o okončanju rata u Iranu, a početni razgovori su bili fokusirani na predloge za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

Ministri spoljnih poslova tri regionalne sile sastali su se u Islamabadu, u momentu u kojem je Iran upozorio Sjedinjene Američke Države (SAD) da ne pokreću kopnenu ofanzivu, a globalne cene nafte porasle.

Predstavnici zemalja okupljenjih u Pakistanu podneli su Vašingtonu predloge u vezi sa pomorskim saobraćajem i ponovnim otvaranjem Ormuskog moreuza, rekli su za Rojters izvori bliski razgovorima.

Oko 20 odsto globalnih zaliha nafte i tečnog prirodnog gasa ranije je prolazilo kroz Ormuski moreuz, ali je Iran zaustavio taj prolaz kao odgovor na vazdušne napade SAD i Izraela.

Pakistan, koji deli granicu sa Iranom sa Turskom, iskoristio je svoje bliske veze sa Teheranom i Vašingtonom da se pozicionira kao ključni diplomatski kanal u ovom sukobu, dok Ankara i Kairo takođe žele da odigraju posredničke uloge.

Pakistanski izvor je naveo da su predlozi, posebno iz Egipta, podneti Beloj kući pre sastanka i da uključuju tarifne strukture, po uzoru na Suecki kanal.

Dva druga pakistanska izvora su navela da bi Turska, Egipat i Saudijska Arabija mogle da formiraju konzorcijum za upravljanje protokom nafte koji prolazi kroz Ormuski moreuz i zatražile su od Pakistana da učestvuje.

(Beta, 29.03.2026)