Stojaković: Nije kraj, hoćemo titulu

Andrej Stojaković odveo je Ilinois na fajnal for NCAA.

Sin Peđe Stojakovića, nekadašnjeg reprezentativca Jugoslavije, ubacio je 21 poen i bio najzaslužniji za trijumf svog tima protiv Ajove. Međutim, odlazak na Fajnal for nije ono što zadovoljava apetite mladog Stojakovića. „Ne želim da bilo ko misli da smo nešto uradili. Nije dovoljno što smo samo došli ovde. Želim da pobedimo još dve utakmice“, samouvereno je izjavio Stojaković junior. Do sada je Ilinois samo jednom bio učesnik Fajnal fora „Martovskog ludila“ i to