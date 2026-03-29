Međedović za pehar protiv Altmajera

Nemački teniser Danijel Altmajer plasirao se danas u finale čelendžera u Napulju, pošto je u polufinalu pobedio Italijana Federika Bondiolija sa 6:2, 2:6, 6:1.

Altmajer, trenutno 55. igrač sveta, za titulu u Napulju će igrati protiv srpskog tenisera Hamada Međedovića. Međedović je ranije danas u polufinalu pobedio 186. igrača sveta Ukrajinca Vitalija Sačkoa posle dva seta, 7:5, 6:1. Srpski i nemački teniser su se do sada sastajali tri puta, a Altmajer trenutno vodi u pobedama sa 2:1.