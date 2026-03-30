Obradović: „Moramo da pronađemo mentalnu snagu, želimo pobedu pred našim navijačima

Danas pre 10 sati  |  Beta
Obradović: „Moramo da pronađemo mentalnu snagu, želimo pobedu pred našim navijačima

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da njegov tim očekuje veoma zahtevna utakmica protiv Dubaija, ističući da protivnik ima visoke ambicije i u ABA ligi i u Evroligi – Moramo da pronađemo mentalnu snagu i energiju za ovaj meč u kojem želimo pobedu pred našim navijačima – rekao je Obradović, a preneo klub.

Dodao je i da je cilj nastavak dobrih rezultata pred naredne izazove. Sličnog mišljenja je i igrač Crvene zvezde Ognjen Dobrić, koji je naglasio da je pred ekipom naporan ritam i da dobro poznaju rivala, pošto će im to biti četvrti međusobni duel ove sezone. – Želimo dobar rezultat koji će nam doneti samopouzdanje pred važne mečeve koji slede – rekao je Dobrić. Utakmica Crvena zvezda – Dubai igra se u ponedeljak od 19 časova u petom kolu TOP 8 regionalne ABA lige.
KošarkaCrvena ZvezdaDubaiEvroligaABA ligaOgnjen DobrićSaša Obradović

