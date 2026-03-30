RHMZ: Raste vodostaj reka, sutra oblačno i hladno

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) ukazao je danas ra raste vodostaj na rekama Jadaru i Kolubari, uz mogućnošta da bude dostignut upozoravajući nivo.

Vodostaj Save će narednih dana biti u većem porastu i kod Šapca, a prevazilaženje granice redovne odbrane od poplava očekuje se u utorak, 31. marta. U saopštenju RHMZ i za sutra najavljuje oblačno i hladno vreme, mestimično sa kišom, a na planinama sa slabim snegom. Padavine će biti češće u severnim, zapadnim i centralnim delovima Srbije. Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji povremeno i jak, zapadni i severozapadni.