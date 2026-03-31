Četiri izraelska vojnika poginula na jugu Libana

Beta pre 2 sata

Izraelska vojska saopštila je rano jutros da je identifikovala trojicu vojnika iz izviđačke brigade koji su poginuli u ponedeljak i dodala da je još jedan poginuo, ali da se njegovo ime još ne zna.

"Takođe, jedan vojnik je teško ranjen, a jedan rezervista lakše u tom incidentu", dodala je vojska u saopštenju na društvenim mrežama.

Deset izraelskih vojnika poginulo je od 2. marta, od kada je Liban na meti izraelskih napada.

Izrael tvrdi da napada uporišta pokreta Hezbolah koji ima podršku Irana.

Ti napadi su deo šire krize na Bliskom istoku koja je počela 28. februara kad su američke i izraelske snage počele vazdušne napade na Iran, koji je odgovorio napadima na lokacije sa američkim prisustvom u regionu.

(Beta, 31.03.2026)

