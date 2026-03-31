Hitan sastanak Saveta bezbednosti UN predviđen za danas popodne

Beta pre 54 minuta

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija (UN) održaće danas hitan sastanak posle smrti tri indonežanska vojnika misije UN u južnom delu Libana, gde je Izrael danas objavio smrt četvorice svojih vojnika, preneli su francuski mediji.

Sastanak, koji će početi danas u 16.00 po evropskom vremenu, zatražila je Francuska.

Privremene snage UN u Libanu (UNIFIL) saopštile su da sprovode istragu nakon što su tri indonežanska vojnika poginula "u eksploziji nepoznatog porekla koja je uništila njihovo vozilo u blizini Bani Hajan" na jugu Libana kod granice sa Izraelom.

Dva vojnika UN su ranjena u toj eksploziji, naveo je UNIFIL.

Izraelska strana saopštila je jutros da su četiri vojnika stradala na jugu Libana, ne navodeći detalje o okolnostima smrti.

Deset izraelskih vojnika poginulo je od 2. marta, od kada je Liban na meti izraelskih napada.

(Beta, 31.03.2026)

Uživo: Kriza na Bliskom istoku, kuvajtski tanker pogođen u iranskom napadu; čuju se eksplozije u Dubaiju

Iz Izraela cure podaci o napadu u Iranu čiji je snimak objavio Tramp! Poznato šta je izazvalo vatrenu pečurku u višemilionskom gradu, usledile nove eksplozije

Pogođen kuvajtski tanker, opasnost od izlivanja nafte; četiri izraelska vojnika poginula u Libanu

BLOG UŽIVO: Napad na kuvajtski tanker u Dubaiju i serija eksplozija u Teheranu, Savet bezbednosti UN saziva hitan sastanak posle smrti mirovnih vojnika u Libanu

Jorgensen: Vlade članica EU da se pripreme za poremećaje na energetskim tržištima

UŽIVO Masovni napadi SAD na ključni vojni objekat u Isfahanu; Iran gađao baze u Kuvajtu i Emiratima

Netanjahu za Newsmax: Tramp je rano uočio iransku nuklearnu pretnju, a mnogi na Zapadu su to ignorisali

Pogođen kuvajtski tanker kod Dubaija! Eksplozije i dim guše iranski grad od 2 miliona ljudi, Tramp sprema preokret koji niko nije očekivao: Objavljeni dramatični snimci udara (foto, video)

Masovni ruski napad dronovima na Ukrajinu tokom noći

Uživo: Kriza na Bliskom istoku, kuvajtski tanker pogođen u iranskom napadu; čuju se eksplozije u Dubaiju

Amerika besna zbog poteza Španije, Rubio žestoko isprozivao NATO članicu: "Uskratili ste nam vazdušni prostor i hvalili se time" Savez na klimavim nogama?

Iz Izraela cure podaci o napadu u Iranu čiji je snimak objavio Tramp! Poznato šta je izazvalo vatrenu pečurku u višemilionskom gradu, usledile nove eksplozije

