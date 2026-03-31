Predsednik Vlade Srbije razgovarao s predsednikom Alžira

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut se danas tokom zvanične posete Alžiru razgovarao s njegovim predsednikom Abdelmadžidom Tebunom.

Istakli su da se saradnja Srbije i Alžira može proširiti u poljoprivredi, univerzitetskoj razmeni, mašinskoj industriji, energetici, kao i u oblasti naoružanja, saopštila je večeras Vlada Srbije.

Macut je istakao obostrani interes za unapređenje saradnje u oblasti gasa, obnovljivih izvora energije i razmene znanja i tehnologija, a Tebun je kao moguću oblast za saradnju istakao farmaciju, budući da Alžir ima proizvodnju lekova i vakcina.

"Predsednik Alžira je izrazio zadovoljstvo povodom susreta i prilike da se ponovo uspostavi bliska saradnja dveju zemalja, dok je premijer Macut podsetio da je Srbija oduvek podržavala borbu Alžira za nezavisnost", prenela je Vlada Srbije.

Macut je zahvalio Alžiru što ne priznaje Kosovo i dodao da razume alžirski problem Zapadne Sahare, te da Srbija podržava rešavanje otvorenih pitanja u skladu s međunarodnim pravom, pre svega Poveljom Ujedinjenih nacija i poštovanjem principa suvereniteta i teritorijalnog integriteta svih država članica UN.

(Beta, 31.03.2026)