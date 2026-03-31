Ružić: Pirove pobede na izborima vode SPS ka dobrovoljnoj eutanaziji

Potpredsednik Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije (SPS) Branko Ružić ocenio je danas da je sada momenat da članovi te partije iznesu stav, kako ne bi nestali u skladu sa, kako je naveo, "dobrovoljnom eutanazijom SPS".

"Ukoliko su neki od nas toliko skloni ideološkom sunovratu, gubljenju identiteta, najtrulijim neetičkim kompromisima, 'stokholmskom sindromu' i spremnosti na mazohizam, onda je momenat da se iznese stav, sve dok ne nestanemo u skladu sa 'dobrovoljnom' političkom eutanazijom SPS koja se sprovodi za račun onih kojima je oduvek želja da spram svojih frustracija i psihoza 'pobede', i Srbiju povedu u nepovrat", napisao je Ružić na Instagramu.

On je uz poruku "U pamet Drugarice i Drugovi Socijalisti", naveo da im je uvek bio manir da baštine socijalističke vrednosti, drugarstvo, socijalnu pravdu, solidarnost, jednakost, poštovanje jedinstva različitosti, kućno vaspitanje, obrazovanje i državotvornost.

Nakon lokalnih izbora na kojima je SPS učestvovao u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom (SNS), Ružić je ocenio da im "Pirove pobede" gde socijalisti nestaju nisu potrebne, kao ni Srbiji.

Kako je naveo, potrebne su pobede za "mladost i budućnost nacionalno osvešćene i demokratske Srbije u svakom segmentu društva".

"Srbija bez korupcije, kriminala, pritiska na tužilaštvo i sudove, instrumentalizacije policije, ucena radnim mestima, kupljenih diploma, lažnih 'velikih spoljnopolitičkih prijatelja' i 'pobeda' koje nam oduzimaju i ono malo formalnog prisustva na Kosovu i Metohiji", dodao je Ružić.

Pozvao se na reči Komunističke partije, koja je prethodnica SPS, koji su govorili "Menjamo se da nas ne promene", dodajući da u ovom aktuelnom trenutku te promene znače - "da ne nestanemo".

(Beta, 31.03.2026)