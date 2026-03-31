Koruptivni poslovi samo za unapred odabrane

Vlast je od 2020. do 2024, mimo Zakona o javnim nabavkama, ugovorila poslove vredne 24 milijarde evra. Uz to, pre 18 godina na tendere je stizalo osam ili devet ponuda, a sada se na više od polovine javlja samo jedan ponuđač

Javne nabavke jedan su od pojedinačno najvećih kanala usmeravanja budžetskih sredstava u svakoj modernoj ekonomiji. U Srbiji je od 2005. do 2023. njihov udeo porastao sa 7,41 na čak 10,5 odsto bruto domaćeg proizvoda, na oko 860 milijardi dinara ili na više od 7,3 milijarde evra, bez PDV-a. Taj iznos sam po sebi nije problem. Nevolja je, međutim, što se sve više javnih nabavki ugovara bez ikakve konkurencije i što se udeo tako zaključenih poslova ne smanjuje, već