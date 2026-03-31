Oblačno, ponegde sa kišom i snegom – najviša temperatura do 13 stepeni

U Srbiji će u većini mesta biti pretežno oblačno i hladno, ponegde sa slabim padavinama – slabom ili sipećom kišom u nizijama i sa slabim snegom u brdsko-planinskim predelima. Kraći sunčani intervali mogući su pre podne u Vojvodini, a posle podne na jugu i jugoistoku Srbije.

Vetar će biti slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno jak, severnih pravaca, a najniža temperatura kretaće se od 2 do 6 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 7 stepeni na severozapadu Srbije do 13 stepeni u Timočkoj Krajini. U Beogradu će biti pretežno oblačno i hladno, tokom većeg dela dana suvo, a pojava slabe ili sipeće kiše javljaće se u prekidima u pojedinim delovima grada. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, s najnižom