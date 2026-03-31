Srednji kurs dinara za evro 117,4225 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u utorak 117,4225 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar slabiji je juče za 0,4 odsto i iznosi 102,4182 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,9 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 5,6 odsto, a od početka godine slabiji za 2,4 odsto.