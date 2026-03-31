Mimović: Pokušali smo da igramo...

Reprezentativac Srbije u fudbalu Ognjen Mimović izjavio je da njegova ekipa posle prijateljske utakmice protiv Španije zna šta treba da popravi i dodao da će naredni meč protiv Saudijske Arabije biti ozbiljan test za "orlove".

Fudbaleri Srbije su pre dva dana u gostima poraženi od Španije rezultatom 3:0, a u utorak će u Bačkoj Topoli dočekati Saudijsku Arabiju u još jednoj prijateljskoj utakmici. "Sigurno da je Španija jedna od najkvalitetnijih reprezentacija na svetu. Mislim da su to i pokazali. Rezultat je bio realan, ali za nas je ovo bila sjajna provera, da vidimo gde smo i šta smo. Jasno je da moramo još mnogo da radimo da bismo došli na taj nivo. Pokazali smo u nekim situacijama