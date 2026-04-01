VJT: Protiv svih koji su napali policiju večeras, biće preduzete mere

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu je večeras saopštilo da će protiv svih učesnika protesta ispred Rektorata Univerziteta u Beogradu za koje se utvrdi da su napadali policiju, „biti preduzete radnje i mere u pravcu krivičnog gonjenja za odgovarajuće krivično delo“.

Tužilaštvo je u saopštenju na svom sajtu navelo da sve predistražne radnje u Rektoratu preduzima u saradnji sa policijom radi „utvrđivanja postojanja propusta koji su doveli do unošenja i zapaljenja pirotehničkih sredstava u zgradu Filozofskog fakulteta“ i smrti 25-godišnje studentkinje 26 marta. Predistražne radnje, kako su dodali, sprovode se u cilju eventualnog utvrđivanja i drugih nepravilnosti koje se mogu dovesti u vezu s tim događajima. Dodali su da će