Rijaliti televizija u službi državnih operacija

Informerovo izveštavanje o ulasku UKP u Rektorat još jedan je paradigmatski primer medijske aktivnosti u funkciji vlasti, mešanja činjenica sa kriminalizujućim jezikom insinuacija i utisaka, selektivnih kadrova sa imputiranim namerama i dramatizovane vizuelnosti uz odsustvo bilo kakvog kontradiktornog glasa

Kao publika i građani, navikli smo na zastrašujuću patologiju medijskog izveštavanja prorežimskih glasila, uređivačke politike zasnovane na kršenju etičkih i profesionalnih principa i svakodnevno nepoštovanje zakona. Ipak, praksa i stvarnost još nas mogu iznenaditi svojom brutalnošću i ogoljenim narušavanjem elementarnih standarda odgovornog novinarstva. Upravo to se desilo u utorak, 31. marta, prilikom ulaska pripadnika Uprave kriminalističke policije ( UKP) u