Tramp odložio ultimatum Iranu "za utorak u 20 časova po vašingtonskom"

N1 Info pre 5 sati  |  Beta
Američki predsednik Donald Tramp (Trump) večeras je izgleda odložio svoj ultimatum Iranu za još 24 sata, sada ga postavljajući za "utorak u 20 časova" po vašingtonskom vremenu, što je 2.00 ujutro u sredu, po srednje-evropskom vremenu. "Utorak, 20 časova po vašingtonskom", napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

Tramp je ranije danas izrazio uverenje da Sjedinjene Američke Države (SAD) imaju dobre šanse da postignu sporazum sa Iranom sutra, u ponedeljak, dan uoči isteka njegovog ultimatuma Teheranu. "Bez sporazuma, videćete kako se mostovi i elektrane ruše širom zemlje", rekao je Tramp za američki kanal Foks njuz (Fox News) ponavljajući svoju pretnju. Tramp je 26. marta odložio planirani datum za uništavanje elektrana na deset dana, do ponedeljka, 6. aprila u 20.00
