Vernici zapadnih crkava proslavljaju Uskrs

Vernici Rimokatoličke crkve i drugih zapadnih crkava slave najveći hrišćanski praznik – uskrsnuće Isusa Hrista, praznik koji simbolizuje pobedu života nad smrću. Beogradski nadbiskup Ladislav Nemet izjavio je da mir počinje od svih ljudi pojedinačno, uz poruku da je u današnjem svetu, u kom je lako da se širi jezik mržnje, neophodan jezik razumevanja i istine.

Kardinal Nemet na Veliku subotu je predvodio Uskrsno bdenje u Katedrali Uznesenja Blažene Device Marije. Deo pravoslavnih hrišćana širom sveta koji pripadaju crkvama zapadnog obreda danas proslavljaju najveći hrišćanski praznik – uskrsnuće Isusa Hrista. Uskrsnuće sina Božjeg temelj je hrišćanske vere, obnova života, simbol neuništivosti duha na kome počiva vera u Boga. Prema hrišćanskom verovanju, Hristos je uskrsnuo trećeg dana posle smrti. Prema jevanđeljima,